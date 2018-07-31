В настоящее время, по самым скромным подсчетам, около 50% людей имеют избыточную массу тела. Причем это сказывается не только на внешней привлекательности, но и на состоянии здоровья. Но иметь красивую и подтянутую фигуру хотят все, а получается это далеко не всегда, даже если человек прилагает к этому определенные усилия. И дело тут не в лени, неправильном питании или отсутствии мотивации к похудению. Нередко проблема лишнего веса имеет более глубокие корни, которые ведут к конкретным диагнозам. К ним можно отнести сбой эндокринной системы, нарушение обмена веществ в организме, а также работы пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.
Даже если человек хочет похудеть и регулярно прибегает к различным диетам, ограничивает себя в питании, эти меры, как правило, не приносят результата или дают кратковременный эффект. И это в лучшем случае, а ведь еще могут обостриться хронические заболевания, и тогда начнутся более серьезные проблемы со здоровьем. Здесь уже недалеко до срывов и депрессии. Однако унывать не стоит, выход есть.
Кто поможет
Для начала важно обратиться к специалисту. В данном случае вашим спасителем и помощником может стать диетолог-эндокринолог. Записаться к нему на прием можно в клинике восстановительной медицины "Медикал Эстейт". Если вы хотите худеть правильно, без вреда для здоровья, не подвергая свой организм стрессу, тогда вам сюда. Диетолог-эндокринолог поможет найти истинную причину набора лишнего веса, скорректировать его и дать рекомендации для дальнейшего ведения правильного образа жизни.
Врач осуществляет прием пациентов с избыточным весом, проблемами щитовидной железы, нарушениями обмена веществ, сахарным диабетом.
Худеем правильно
Для начала диетолог-эндокринолог КВМ "Медикал Эстейт" проведет полное обследование состояния здоровья пациента, чтобы выявить причину сбоя в организме и последующего набора веса. Только после этого врач сможет понять, с чего начать коррекцию.
"На приеме проводится биоимпедансный анализ состава тела. С помощью этой методики можно определить в килограммах и процентах: состав жировой, мышечной массы тела, объем воды в организме, активной клеточной массы. Такой анализ позволяет определить основной обмен веществ и высчитать, сколько калорий должен потреблять человек с учетом его нынешнего веса и образа жизни. Получив данные о составе тела, врач-диетолог подберет для пациента такой рацион питания и объем физических нагрузок, который позволит снизить вес, скорректировать уровень сахара в крови и добиться общей бесперебойной работы организма", — рассказали в "Медикал Эстейт".
Консультация данного специалиста также будет полезна в профилактических целях – это необходимо, чтобы контролировать состояние обмена веществ, углеводного обмена и состояние щитовидной железы.
Профессиональный подход
Кроме того, в "Медикал Эстейт" существует множество программ, из которых врач диетолог-эндокринолог подберет не только подходящую именно вам, а также может рекомендовать программу по корректировке и лечению избыточного веса — ее можно пройти здесь же, в санатории, с полным курсом оздоровительных процедур. Это время вы проведете не только с пользой для своего здоровья, но и просто, полностью посвятив его себе – отдыхая, высыпаясь и заботясь о красоте и здоровье под контролем опытных специалистов.
Компания организована в 1993 году под вывеской санаторий "Энергетик". Позднее произошло переименование в клинику восстановительной медицины "Медикал Эстейт". Сегодня ее деятельность означает новейшие технологии и методики лечения на современном оборудовании, высокое качество санаторно-курортного лечения, популярные программы оздоровления, похудения и очистки организма, комплексное лечение курсами, а также высококвалифицированные внимательные специалисты и доступные цены на услуги.
Позвольте себе быть здоровыми – обращайтесь в клинику "Медикал Эстейт".
КВМ "Medical Estate" (Медикал Эстейт):
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