Правила получения субсидий на оплату ЖКХ упрощены в России

В России упрощены правила получения субсидий на оплату ЖКХ, согласно которым теперь теперь не обязательно оформлять справку о составе семьи. Соответствующий документ, опубликованный на сайте правительства РФ, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Граждане при подаче заявления о предоставлении субсидии будут самостоятельно декларировать состав своей семьи", — говорится в документе.
Во избежание обмана со стороны собственников будут проводиться выборочные проверки. В частности, запросы будут направляться в управляющие компании. В случае, если данные не подтвердятся, информация будет направляться в правоохранительные органы и в соцзащиту.
Ранее для получения субсидий на оплату услуг ЖКХ россиянам приходилось готовить справки о составе семьи и подтверждать информацию в случае его изменения. В правительстве пришли к выводу, что это затрудняет порядок получения субсидий для семей.
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