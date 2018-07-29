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Пьяный водитель протаранил группу полицейских в Иркутске

, ИА "Амител"
У пятерых стражей порядка врачи диагностировали переломы

Фото: 7x7-journal.ru

В Иркутске в результате ДТП пострадали десять человек, девять из них — сотрудники местной ГИБДД, сообщает местная "Комсомольская правда". 

ЧП произошло в районе Иркутского моста, когда полицейские проводили мероприятия по задержанию нарушителя. Пока инспекторы ГИБДД оформляли протокол на водителя автомашины "Тойота", в них въехал "Форд". 

По сообщениям СМИ, водителя "Тойоты" пришлось задерживать со стрельбой. Поэтому вокруг было так много полицейских.

"Пострадали девять полицейских, трех из них госпитализировали. Кроме того, оба предполагаемых виновников случившегося также обратились к врачам за помощью. В аварии повреждены 6 машин, в том числе 4 служебных автомобиля", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

У пятерых стражей порядка врачи диагностировали переломы их состояние оценивается как средней степени тяжести. У остальных легкие ушибы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

Водитель "Форда", совершивший наезд на сотрудников МВД, задержан. По данным ГИБДД, в момент аварии он был пьян.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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