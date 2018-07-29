Врио Губернатора Алтайского края Виктор Томенко на закрытии "Шукшинских дней на Алтае" рассказал, что, по его мнению, могло бы стать подарком к 90-летию Василия Шукшина, сообщается на официальном сайте Алтайского края
"Фестиваль вновь собрал тысячи людей — преданных поклонников творчества Василия Макаровича. Многие годы интерес к жизни и творчеству Шукшина не угасает. Это объясняется просто — людей привлекает масштаб и глубина личности нашего великого земляка. Прошедшие несколько дней стали настоящим праздником для всех любителей искусства, литературы, театра и кинематографии. Фестиваль прошел под знаком добра, любви и веры в наше общее будущее", — подчеркнул Томенко.
Он также напомнил, что 2019-й год объявлен Годом театра. По его мнению, отличным подарком к 90-летию Шукшина стал бы фестиваль спектаклей, поставленных по его произведениям.
Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" прошел в регионе с 23 по 28 июля.
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