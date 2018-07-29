Митинг против пенсионной реформы прошел в Барнауле

Фото: altkprf.ru
Алтайский крайком КПРФ в рамках Всероссийской акции протеста провел в Барнауле митинг против повышения пенсионного возраста, в котором приняли участие более 1800 жителей и гостей города из других районов региона, сообщается на сайте местного отделения партии.
"Хотя мероприятие было согласовано администрацией вдали от центра города в спальном районе, участников митинга оказалось гораздо больше, чем в ходе аналогичной акции 7 июля. Только подписей против повышения пенсионного возраста было собрано более полутора тысяч", — говорится в сообщении.
Выступавшие осудили "варварские инициативы правительства, касающиеся не только повышения пенсионного возраста, но и постоянного роста поборов с населения".
Одна из участниц митинга организовала перформанс, чтобы показать, к чему сводится политика правительства Медведева. В черном облачении и с макетом косы в руках, она наглядно изобразила "Смерть", которая будет ожидать пожилого человека раньше, чем он получит право на заслуженный отдых.
Как сообщается, митинг протеста завершился принятием резолюции, главными требованиями которой стали "отставка антинародного правительства Медведева и проведение Всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста".
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