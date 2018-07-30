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Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с дождей, гроз и тепла под +30 градусов.
Осадки в понедельник, 30 июля, в первую очередь наиболее вероятны в северных районах. В утренние часы местами туман.
Дневные температуры в регионе, согласно прогнозу Алтайского ЦГМС, составят +23...+28 градусов. В северо-восточных районах будет +18...+23 градуса. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду с усилением до 14 метров в секунду.
В Барнауле преимущественно без осадков. Днем в краевой столице будет +23...+25 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.
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