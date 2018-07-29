Порошенко назвал крещение Руси европейским выбором князя Владимира

Президент Украины Петр Порошенко в ходе торжеств в честь 1030-летия со дня крещения Руси заявил, что князь Владимир I сделал европейский выбор, обратив свою страну в христианство, пишет "Коммерсант" со ссылкой на "Укринформ".
"Более тысячи лет назад святой равноапостольный князь Владимир сделал судьбоносный выбор — принял христианство сам и крестил страну. Христианский выбор одновременно был и выбором европейским", — сказал Порошенко.
Ранее украинский президент заявлял, что 1030 лет назад Владимир крестил не Русь, а Украину.
"28 июля мы будем отмечать 1030-летие Крещения Украины", — сказал Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС.
Ранее Порошенко направил Вселенскому патриарху Варфоломею прошение о предоставлении православной церкви на Украине автокефалии.
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