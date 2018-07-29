Алименты на 118 млн рублей задолжал детям житель Москвы

Федеральная служба судебных приставов выявила гражданина России с самой большой задолженностью по алиментам, сообщает RT.
Согласно данным, которые предоставило ведомство, "злостным алиментщиком" является 50-летний гражданин В., который задолжал бывшей жене и четырем детям более 118 млн рублей.
Также сообщается, что мужчина житель Москвы и добровольно алиментные обязательства он не выполняет.
"В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем к должнику применен весь комплекс мер принудительного исполнения", — добавили в ФСПП России.
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