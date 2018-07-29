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Алименты на 118 млн рублей задолжал детям житель Москвы

, ИА "Амител"
"Добровольно алиментные обязательства он не выполняет", - рассказали в службе судебных приставов

Фото: nepsite.ru

Федеральная служба судебных приставов выявила гражданина России с самой большой задолженностью по алиментам, сообщает RT.

Согласно данным, которые предоставило ведомство, "злостным алиментщиком" является 50-летний гражданин В., который задолжал бывшей жене и четырем детям более 118 млн рублей.

Также сообщается, что мужчина житель Москвы и добровольно алиментные обязательства он не выполняет.

"В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем к должнику применен весь комплекс мер принудительного исполнения", — добавили в ФСПП России.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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