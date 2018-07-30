Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 320 квадратных метров продают в барнаульском поселке Спутник за 12 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Дом находится на улице Декоративной на участке площадью 19 соток. Автор объявления отмечает, что коттедж построен в стандартном классическом стиле.
"Участок разделён на зону отдыха и зону посадки огородных растений. Постоянный чистый воздух", — добавляет продавец.
Комментарии
У меня еще у деда в деревне участок был разделен на 2 зоны выращивания растений, зону, зоны выращивания домашних животных, зону парковки коня и т.д.
Ох, и шляпа...