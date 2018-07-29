Сенаторов обязали иметь при себе телефоны с системой спецоповещения

Сенаторов во время отпуска попросили оставаться на постоянной связи с Советом федерации через систему специального оповещения, сообщает РИА Новости со ссылкой на требование вице-спикера верхней палаты парламента Юрия Воробьева.
"Сейчас начинается отпуск сенаторов. Все мы, коллеги, имеем телефоны, зарегистрированные в системе спецоповещения "Рупор". Прошу вас иметь эти телефоны всегда при себе, не передавать их помощникам и советникам", — предупредил Воробьев.
Его поддержала спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что такая мера не относится к желаниям сенаторов, а является обязанностью: "Может, даже проверим один раз мобилизацию, соберем в зале всех. Если очень соскучимся, может быть, в августе такую тренировку сделаем".
Весенняя сессия Совфеда завершилась 28 июля. Осенняя сессия откроется 26 сентября.
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