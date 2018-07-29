На YouTube-канале официального сайта Владимира Познера "Познер Online" было опубликовано видео со встречи с журналистом в ресторане "Жеральдин", которая состоялась 3 июля 2018 года.
На встрече Познеру задали вопрос о пенсионной реформе и отношении к ней президента России Владимира Путина.
"Мне кажется, что ему лично, эмоционально очень важна вот эта популярность. Я говорю о человеческом характере. Не потому, что он боится за свою должность — он не боится. Но ему, мне кажется, приятно и важно, чтобы 81-83-85% населения его поддерживали. Он хочет войти в историю. Он и войдет в историю. Но народное недовольство очень резко может повлиять на многие вещи. Это такая хитрая вещь. У него очень тонкий слух, и он не хочет, чтобы он вошел в историю, или в память народную, как человек, который отнял у нас пенсии", — отметил Познер.
Он вспомнил ситуацию во Франции: "Во Франции работники железных дорог имели массу преимуществ и льгот, то есть считалось, что железные дороги — это просто артерия страны, и чрезвычайно важно, чтобы люди, которые там работают, могли раньше уйти на пенсию и имели разные блага. Потом пришел к власти Макрон и сказал: уважаемые господа и дамы, железные дороги — не те сегодня, это уже не та работа. Поэтому мы прекращаем эти льготы".
"Мгновенно — общенациональная забастовка всех железнодорожников. Это там, можно сказать, спортивная игра. И их можно понять. Мой папа получал это, мой дед получал это — а ты у меня это отнимаешь. Тем не менее Макрон сказал — нет, этого не будет, и постепенно все вернулись на работу. Макрон не беспокоится за свое будущее, а Путин — да. Он хочет войти в историю очень позитивным", — продолжил Познер.
"Поэтому когда вы задаете вопрос — ему не все ли равно, насчет его популярности — и да и нет. Все равно в том смысле, что никто не угрожает его месту. А не все равно — с точки зрения вот этой мысли — а как я буду выглядеть... через сколько-то лет в учебниках", — подчеркнул Познер.
На вопрос "Как вы думаете, он подпишет закон о пенсионной реформе?", Познер ответил: "Я думаю, что он подпишет с серьезными поправками".
Комментарии
а ему куда деваться??? он же не будет своих карманных олигархов облагать налогами и поборами... лучше народ ободрать до последнего...
Дурачок сравнил Россию с Францией)))
Будет не так, как хочет Путя, а как выгодно Системе. Путя добивает свой последний срок.
Лжет Познер, что паренек за свою должность не боится...