Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Подведение итогов и торжественное закрытие 20-х "Шукшинских дней на Алтае" состоялось 28 июля в селе Сростки.
На горе Пикет состоялась программа "От Шукшина к Шукшину", на которой главный приз кинофестиваля вручили фильму "Карп отмороженный" режиссера Владимира Котта. Кроме этого, киновед Валерий Фомин передал на сцене директору Сростинского музея уникальную рукопись сценария фильма Василия Шушкшина "Печки-Лавочки".
Закрывала праздник очаровательная певица Пелагея. Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.
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