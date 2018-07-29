Заключенные в Рубцовске массово приняли крещение

Накануне празднования 1030-летия со дня крещения Руси, в рубцовской исправительной колонии №5 сразу 45 человек приняли таинство Святого Крещения, пишет "Алтайская правда".
На территории ИК-5 УФСИН РФ по Алтайскому краю уже несколько лет действует храм во имя Николая Чудотворца — архиепископа Мир Ликийских. Она расположена в жилой зоне, а купель смастерили сами заключенные. Они же, своими силами, проводят в храме необходимые ремонтные работы, изготавливают необходимую утварь, убранство и пишут иконы.
Таинство совершил иерей Вячеслав Борисов — штатный клирик Рубцовской епархии. Со всеми осужденными, желающими приобщиться к православной вере, он проводит беседы и регулярно рассказывает об основах православия и важности соблюдения заповедей, а также необходимости покаяния в плохих поступках.
Всего, по информации УФСИН РФ по Алтайскому краю, в настоящее время в ИК-5 отбывают наказание около тысячи человек.
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