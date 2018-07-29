Ученые из Университета Массачусетс-Лоуэлл выяснили, что регулярное употребление ненасыщенных жирных кислот омега-3 позволяет значительно снизить уровень стресса, пишут "Известия" со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте университета.
По словам специалистов, омега-3 обладает сильным седативным эффектом — надолго успокаивает и позволяет избежать развития тяжелых депрессий. Также, как уверяют исследователи, ненасыщенные жирные кислоты помогают снизить агрессию у детей.
Кроме того, в ходе исследования было установлено и другое важное свойство кислот омега-3. Оказалось, что они позволяют улучшить работу мозга и восстановить потерянные с годами внимание и память.
Отмечается, что одними из лучших источников омега-3 являются морепродукты и льняные семечки.
Ранее американские ученые из Университета штата Иллинойс выяснили, что употребление омега-3 жирных кислот может предотвратить возникновение рака, а также остановить его рост и распространение.
Наибольшая концентрация омега-3 содержится в рыбе различных видов, обитающей в Тихом и Атлантическом океане. Для устранения дефицита полиненасыщенных жирных кислот диетологи рекомендуют употреблять 2-3 раза в неделю треску, тунца, скумбрию. Сельдь — этот популярный в нашей стране вид рыбы относится к самым бюджетным и доступным источникам омега-3. Также подойдут чавыча, кижуч, нерка, кета и горбуша — эти виды рыбы более низкой ценовой категории, чем семга, но содержат не меньше полезных омега-3.
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