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Патриарх Кирилл освободил от должностей в РПЦ гендиректора "Софрино"

, ИА "Амител"
Евгений Пархаев являлся куратором нескольких патриарших резиденций

Фото: extrodent-centr.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил от всех должностей в Русской православной церкви (РПЦ) генерального директора художественно-производственного предприятия "Софрино", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу патриархии.

Евгений Пархаев руководил "Софрино" с 1987 года. С 2013 года был также директором гостиницы РПЦ "Даниловская". Кроме того, являлся куратором патриарших резиденций в Переделкине, Чистом переулке и Даниловском монастыре в Москве. Награжден многочисленными церковными наградами.

"Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 28 июля 2018 года генеральный директор ООО "Художественно-производственное предприятие "Софрино" Русской православной церкви Евгений Алексеевич Пархаев освобожден от должностей, занимаемых в организациях Русской православной церкви", — говорится в сообщении патриархии.

Предприятие "Софрино" является основным производителем предметов церковного обихода. Оно является одним из крупнейших предприятий Подмосковья. Общая площадь предприятия — 12 га, здесь работает около 3 тысяч человек. Начало предприятию положили мастерские по производству церковной утвари и икон, открытые после войны в Новодевичьем монастыре. 15 сентября 1980 года состоялось торжественное открытие фабрики "Софрино". Ассортимент изделий насчитывает свыше 2,5 тысяч наименований. Кроме того, предприятие проводит реставрационные работы, осуществляет разработку архитектурных проектов храмов и часовен, дизайн их внутренних интерьеров, выполняет уникальные индивидуальные заказы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.07.2018 18:25
Владимир

Интересно, что бы это значило?
"Не оправдал доверия" ? Или "заслуженный отдых"?

0  0
29.07.2018 19:28
Дима

Кирилл, это какой? Который пособник воров?

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