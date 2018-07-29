Патриарх Кирилл освободил от должностей в РПЦ гендиректора "Софрино"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил от всех должностей в Русской православной церкви (РПЦ) генерального директора художественно-производственного предприятия "Софрино", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу патриархии.
Евгений Пархаев руководил "Софрино" с 1987 года. С 2013 года был также директором гостиницы РПЦ "Даниловская". Кроме того, являлся куратором патриарших резиденций в Переделкине, Чистом переулке и Даниловском монастыре в Москве. Награжден многочисленными церковными наградами.
"Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 28 июля 2018 года генеральный директор ООО "Художественно-производственное предприятие "Софрино" Русской православной церкви Евгений Алексеевич Пархаев освобожден от должностей, занимаемых в организациях Русской православной церкви", — говорится в сообщении патриархии.
Предприятие "Софрино" является основным производителем предметов церковного обихода. Оно является одним из крупнейших предприятий Подмосковья. Общая площадь предприятия — 12 га, здесь работает около 3 тысяч человек. Начало предприятию положили мастерские по производству церковной утвари и икон, открытые после войны в Новодевичьем монастыре. 15 сентября 1980 года состоялось торжественное открытие фабрики "Софрино". Ассортимент изделий насчитывает свыше 2,5 тысяч наименований. Кроме того, предприятие проводит реставрационные работы, осуществляет разработку архитектурных проектов храмов и часовен, дизайн их внутренних интерьеров, выполняет уникальные индивидуальные заказы.
Комментарии
Интересно, что бы это значило?
"Не оправдал доверия" ? Или "заслуженный отдых"?
Кирилл, это какой? Который пособник воров?