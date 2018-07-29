Шварценеггер на танке раздавил лимузин

Актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер раздавил лимузин при помощи своего личного танка. Телеканал CNBS опубликовал видео на своем YouTube-канале.
Видео снято для программы Make It. Шварценеггер с ведущим передачи садится в танк M47 Patton II и давит девятиметровый лимузин Lincoln TownCar.
Как рассказал Шварценеггер, эти танки производились в 1950-х годах в США для использования в ходе Корейской войны (1950-1953), однако в дальнейшем поставлялись на экспорт во многие страны. Он также рассказал, что именно таким танком управлял во время службы в австрийской армии.
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