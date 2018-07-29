Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в северных районах региона дождь, возможна гроза, в утренние часы местами туман.
Температура ночью +10...+15, в предгорьях +5...+10. Днем потеплеет до +23...+28, в северо-восточных районах +18...+23. Днем в северных районах дождь, возможна гроза, в утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8м/с, местами усиление до 14м/с.
В Барнауле ночью ожидается +11...+13, днем +23...+25. Ночью в краевой столицепреимущественно без осадков, ветер северо-восточный, 3-8м/с. Днем также преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, 3-8м/с.
Комментарии