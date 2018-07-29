В воскресенье, 29 июля, жительница Барнаула Виктория, которая отправилась в путешествие после спора, дошла пешком до Бийска, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Таким образом, Виктория выиграла пари. Напомним, девушка поспорила с друзьями на 100 тысяч рублей, отмечая свой день рождения.
Путешествие началось 25 июля. В пути ее поддерживал друг. Кроме того, некоторые друзья на своих автомобилях подъезжали к путешественнице на трассе.
Комментарии
за 100 тыс не проблема дойти до Бийска, главное, организовать ночлег
К крестному ходу в Коробейниково готова.
ХОРОШО!
Че тут идти-то? Nic прав - бабульки в Коробейниково больше ходят - им 100 предложите.
Главное, чтобы остановилась. А то как в "Форест Гамп" рванет до Сахалина.