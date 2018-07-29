Число учеников из России в школах Великобритании за последние три года снизилось на 39%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на The Telegraph
Согласно данным Независимого совета школ, в 2015 году в британских школах было зарегистрировано 2795 учеников из России, а к апрелю 2018 года их стало 1699.
Это резкое сокращение издание связывает с ухудшением отношений между Лондоном и Москвой, особенно в контексте "дела Скрипаля".
Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль в марте были найдены без сознания на скамейке около торгового центра в Солсбери. Лондон заявил, что их отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Инцидент вызвал дипломатический скандал. Великобритания и солидарные с ней страны выслали российских дипломатов. Россия ответила зеркально, отрицая свое отношение к громкому делу.
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