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Спортсмены осудили присуждение футболистам званий заслуженных мастеров

, ИА "Амител"
"Я тоже олимпийский чемпион, и у меня тоже нет орденов. Я не могу удивляться на этот счет", - сказал Евгений Кафельников

Фото: sport-express.ru

Российские спортсмены не согласились с решением Министерства спорта, которое в субботу, 28 июля, присвоило игрокам сборной России по футболу, участвовавшим в чемпионате мира, звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС), пишут "Ведомости".

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников стал одним из тех, кто раскритиковал это решение. "Наш уважаемый президент делает то, что хочет делать. Считает он нужным наградить Черчесова, Акинфеева и Игнашевича — его воля и право <...> Я тоже олимпийский чемпион, и у меня тоже нет орденов. Я не могу удивляться на этот счет. Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды", — приводит слова Кафельникова Sports.ru.

Волейболистка, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова написала в своем Instagram, что присуждение футболистам сборной звания ЗМС демонстрирует разное отношение к спортсменам со стороны Минспорта.

"Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают!" — написала Гамова.

Ее поддержали двое других российских волейболистов — игрок сборной России, олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский и игрок казанского "Зенита" Алексей Спиридонов.

По словам Мусэрского, звание ЗМС не дает никаких привилегий, но это высшая награда в спорте, которую мечтает получить каждый спортсмен в России. "Высшая награда не может быть за 8 место... Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность", — написал в своем Instagram Мусэрский, который за победу на Олимпиаде в 2012 году получил звание заслуженного мастера спорта.

Спиридонов является мастером спорта международного класса, но звания ЗМС у него нет. Об этом он написал в своем Twitter: "Я выиграл Европу, пару мировых лиг, пару лиг чемпионов, и где мой ЗМС??? А тут обыграли арабов — и на тебе значок".

Заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр, волейболист и тренер Вадим Хамутцких в эфире НСН заявил следующее: "У нас люди выигрывают ЧМ и ЧЕ, но не все получают заслуженных мастеров спорта. При таком раскладе надо давать ЗМС всем, кто стал чемпионом мира, а не только тем, кто при этом еще и часто выходил на площадку. Конечно, тут мы ничего не можем поделать, потому что постановление подписал президент. Но документ ему предоставило Министерство спорта".

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова также выразила свое недовольство тому, что футболистам "раздаются эти звания". "Конечно, выступление футболистов – большая радость, но к вручению звания заслуженных мастеров спорта это не имеет никакого отношения", — сказала она "Спорт-Экспресс".

Помимо звания заслуженных мастеров спорта футболисты сборной России получили от президента ордена и грамоты. Церемония награждения состоялась в субботу в Екатерининском зале Кремля. Главный тренер Станислав Черчесов получил орден Александра Невского, еще два футболиста — вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич — награждены орденами Почета. Остальные игроки и тренеры получили почетные грамоты президента.

Согласно положению Минспорта о присвоении почетных спортивных званий, заслуженными мастерами спорта могут стать призеры Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, победители чемпионата мира, Кубка мира, чемпионата Европы или кубка Европы. Кроме того, как следует из документа, в порядке исключения, почетное звание заслуженного мастера спорта может быть присвоено "за выдающийся вклад в повышение авторитета России и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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29.07.2018 19:39
- гость -

Вова и Героев России обезценил

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