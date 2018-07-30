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Размер средней зарплаты в Алтайском крае по-прежнему остается самым низким среди всех регионов Сибирского федерального округа, следует из данных, опубликованных Новосибирскстатом за период с января по май текущего года.
Так, напомним, что в нашем регионе данный показатель в указанный отрезок времени составил 23 873 рубля. Это, к слову, на 11,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В то же время во всех остальных сибирских регионах средние зарплаты выше.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – мае 2018 года составила 36 083 рубля.
Лидерами же являются следующие регионы:
- Красноярский край – 43 773 рубля;
- Томская область – 40 781 рубль;
- Иркутская область – 40 725 рублей;
- Забайкальский край – 37 272 рубля;
- Республика Хакасия – 36 785 рублей.
Как отмечают в Новосибирскстате, лидерство указанных субъектов по данному показателю во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.
Далее приводится размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников предприятий и организаций СФО по различным отраслям (для увеличения нажмите на таблицу):
Комментарии
Какой смысл так часто сравнивать?! В такие короткие сроки изменить ничего нельзя, разве что путём спекуляции/манипуляции с методикой расчета. Примитивная экономика - примитивные заработки.
Дешевая рабочая сила должна быть причиной бурных инвестиций в производство. А пока у нас строятся одни торговые центры. Может у нас местная власть делала что-то не так?
районный коэффициент нужно поднимать с 15% до 50%, тогда и зарплаты нормальные будут
Зато у Нас самый Хороший Губернатор!
Виктор Петрович исправит ситуацию!
В Алтайском крае уже давно сложилась традиция платить низкую з/п. А традиции мы чтим и соблюдаем.
Какой рост в 11% ???
Откуда и у кого???
Укажите хотябы отрасль где так зарплаты растут. Кроме платной медицины...
и опять мы впереди планеты всей. слишком уж часто мы стали первыми в подобных рейтингах.
3 года не подымалась с учетом работы в крупной компании. Вранье статистика.
В Алтайском крае в бюджете у технички ставка 2900, у бухгалтера - 5000, у педагога-психолога - 5000.
Виктор Петрович исправит ситуацию!
___________
Это как же кандидат от пжив исправит ситуацию?! если политика партии направлена на обнищание народа а против нее идти нельзя