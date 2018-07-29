Задержаны организаторы согласованной акции против пенсионной реформы

После митинга против повышения пенсионного возраста в Москве задержали четырех человек, в том числе основателя Либертарианской партии Сергея Бойко и координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, пишут "Ведомости".
Акцию организовала Либертарианская партия России, и мероприятие было согласовано с властями.
Отмечается, что задержанные выступали на сцене во время акции. Причина задержания неизвестна. Задержанных, как сообщается, увезли в ОВД "Красносельское".
"После митинга меня и организаторов задержали на выходе. Основания не говорят, но я подозреваю, что господин Черников обиделся на то, что мы раскопали тумбочки за 200 000 рублей, которые закупает департамент противодействия митингам в Москве", — написал Степанов в своем Twitter.
Также в числе задержанных ведущий акции Михаил Чичков и журналист Иван Егоров.
В Москве на проспекте Академика Сахарова 29 июля прошел митинг "против повышения пенсионного возраста и налогового грабежа". По данным полиции, в акции приняли участие 2500 человек, по данным "Белого счетчика" — более 6000 человек, пишет издание.
Комментарии
Наверное экстремисты, или пособники игил
Оскорбили чувства верующих в пжив