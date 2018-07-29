Катер врезался в мост на военно-морском параде в Петербурге

Десантный катер "Серна" врезался в опору Благовещенского моста в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во время парада в честь Дня Военно-морского флота, сообщает "Лента.Ру".
Судя по кадрам, катер снесло течением, и он левым бортом задел опору моста. После судно продолжило движение.
Однако торжественно стоявших на борту катера моряков такая встреча в прямом смысле потрясла. Произошло это под речь ведущего парада о том, как катера уничтожали живую силу и бронетехнику противника во время обороны Сталинграда.
Впрочем, в пресс-службе Западного военного округа поспешили отчитаться, что "никаких инцидентов при прохождении парадного строя кораблей по акватории реки Невы не было", сообщает РИА Новости.
В параде в честь празднования Дня Военно-морского флота России приняли участие более четырех тысяч военнослужащих, 41 корабль, 38 самолетов и вертолетов.
Впервые в истории российского флота в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге поучаствовал роботизированный катер. Также на борту головного малого ракетного корабля проекта 22800 "Ураган" находился беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".
Комментарии
Заглохший прямо на Красной площади во время праздничного парада "новейший и не имеющий аналогов в мире" танк "Армата", врезавшийся во время аналогичного парада в мост катер... И это - на парадах, а что в, не дай Бог, реальных боестолкновениях ?