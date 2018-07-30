Главный внештатный специалист-диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила, что в России в последнее время резко выросло количество подростков, которые страдают ожирением.
"Это самая пугающая тенденция", — сказала Стародубова.
Напомним, что с 2014 года Россия живет в условиях экономических санкций и продуктового эмбарго.
Стародубова также отметила, что рост числа людей, страдающих ожирением, наблюдается во всех возрастных группах — и у взрослых, и у детей.
"Но самая неблагоприятная ситуация — это среди подростков. Число подростков, имеющих избыточную массу тела и ожирение, резко растет. Но при этом в Москве мы видим: большая работа проводится по пропаганде здорового образа жизни", — добавила Стародубова.
Ранее Минздрав РФ опубликовал статистику, согласно которой в прошлом году число граждан РФ с диагностированным ожирением возросло до 2 миллионов, что составляет 1,3% населения РФ. Также была обнародована карта, где названы регионы с максимальной долей жителей, страдающих ожирением. Лидером в списке является Алтайский край.
Комментарии
А раньше, помню, все над США по этому поводу смеялись
продуктовый фашизм
В москве за ту же работу что в регионах платят зарплату в 3-4 раза выше. Северный и сибирский коэффициенты стали фиктивными. А чиновки делают вид что так и должно быть. Им на наших детей плевать, их дети ккшают здорвую пищу на налоги народа.