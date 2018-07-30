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В Барнауле продолжает развиваться сеть закусочных "Вобла". Пятое по счету заведение официально заработало в спальном районе на улице Балтийской, 44"б", на месте сгоревшего ресторана "Командор". Помещение было полностью выкуплено. В планах Барнаульского пивоваренного завода открытие еще трех подобных заведений в краевой столице.
Новая "Вобла", как и предыдущее заведение на проспекте Социалистическом, имеет два этажа. На верхнем будет расположен банкетный зал, где можно проводить специальные торжественные мероприятия. Он заработает в ближайшие месяцы. Пока на втором этаже идет полным ходом ремонт. Первый этаж оформлен уже в сложившемся стиле советской эпохи. На стенах вокруг красуются советские вымпелы, значки, различные слоганы в стиле "Все для блага человека, все во имя человека".
Одно из главных украшений заведения — большой бюст Владимира Ленина. Многочисленные предметы интерьера, как оказалось, собирали неравнодушные горожане. Также в пятой "Вобле" красуются портреты известных советских актеров, созданные барнаульским художником. Тут Анатолий Папанов и Андрей Миронов из "Бриллиантовой руки", Георгий Жжёнов и Иннокентий Смоктуновский из "Берегись автомобиля" и другие любимые киногерои.
Для посетителей в зале поставили настоящий рабочий советский аппарат с газировкой, настоящую телефонную будку и сотни экспонатов советской эпохи. В "Вобле" работают буфетчицы, одетые в форму времен конца 1970-х годов. Пиво разливается в специальные трехлитровые банки. Посетителям предлагают отведать "Оливье", винегрет, "Сельдь под шубой", вареный картофель с луком и маслом, посыпанный свежей зеленью, различные соленья, а также жареные пельмени, хворост, чипсы и гренки. Средний чек в уютном заведении составляет около 250 рублей.
Присутствовавший на открытии председатель совета директоров Барнаульского пивоваренного завода Андрей Солодилов сообщил, что в ближайшие годы в городе появится еще несколько "Вобл".
"Я думаю, что можно смело говорить, что в Алтайском крае будет не менее 10 закусочных "Вобла". Когда открывали первую закусочную, то поняли, что такой формат народу нужен, поэтому не остановились. Считаю, что место на Балтийской выбрано нами отличное. Здесь проживает население среднего возраста, которое нуждается в общении на выходных. А где это делать, как не в "Вобле"?" - отметил Андрей Солодилов.
Ранее были открыты четыре фирменных "Воблы" в городе: Власихинская, 154 "а", Гущина, 173 "е", Малахова, 67, Социалистический, 64. Кроме того, закусочные есть в Бийске и Рубцовске. В ближайших планах открытие кафе-закусочной на углу Павловского тракта и Попова. Там "Воблу" обещают открыть в ближайшие три месяца.