Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула обсуждают в социальных сетях очередную свалку, которая образовалась в городской черте рядом с жилыми кварталами.
Снимки гор мусора и хлама опубликованы в сообществе Barnaul 22. "Вот такая свалка находится возле новых домов на улице Северный Власихинский проезд, 106", — отмечает автор заметки.
Комментарии
Причем тут упомянутый адрес? Свалка на другой стороне Северного Власихинского. До неё полкилометра и куча адресов поближе. Опять конкуренты-застройщики антипиаром занимаются.