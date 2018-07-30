Фото: gazeta-mm.ru
Россию включили в ТОП-10 стран с самым дешевым бензином, передает "РИА Новости" со ссылкой на рейтинг агентства Bloomberg.
В исследовании указаны цены на бензин АИ-95. Согласно сделанным выводам, самое дешевое топливо продают в Венесуэле, где литр бензина стоит менее 0,01 доллара. Затем идет Иран (0,28 доллара) и Кувейт (0,35 доллара).
Затем в рейтинге расположились Нигерия (0,41 доллара), Египет (0,43 доллара), Саудовская Аравия (0,54 доллара), Малайзия (0,54 доллара), Индонезия (0,67 доллара), ОАЭ (0,68 доллара) и Россия (0,72 доллара).
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А вот самое дорогое топливо продается в Гонконге (2,09 доллара), Норвегии (2,02 доллара) и Голландии (1,93 доллара).
Комментарии
и самыми низкими зарплатами...
а по покупательской способности в десятке с конца
вы чего раскачиваете то? все хорошо у нас!!! царь так говорит.
09:35 вот и именно!
все хорошо у нас в РФ!!! оптимизма 0
Цены - возможно, но вот по поводу доступности (с нашими доходами и уровнем жизни) в ТОПе с обратной стороны списка....
-гость- 09:46
физкультурник знает, что говорит
Это походу двойник
Если соотнести с зарплатами - самый дорогой. Но британские учоные из Блумберга соотношение не считают.
литр бензина стоит менее 0,01 доллара
литр бензина 60 копеек, охренеть. Там наверное улицы забиты
Если литр бензина может стоить 60 копеек, какая же у него себестоимость?
Бензин чей? Наш?! А нашим - бесплатно!!!