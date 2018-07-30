Фото: правительство Алтайского края
Межрегиональный общественный центр "За безопасность российских дорог" опубликовал список самых опасных трасс России в 2017 году.
В рейтинг вошли 22 федеральные трассы. При расчете индекса опасности учитывались: количество ДТП, число раненых и погибших в ДТП, протяженность автодорог, население городов, расположенных вблизи автотрасс (свыше 50 тыс. чел.).
Рейтинг включает три категории автотрасс. Первая — М — автотрассы федерального значения, соединяющие Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов РФ. Вторая — категория Р — автотрассы федерального или регионального значения, соединяющие административные центры РФ. Третья — А — автотрассы федерального или регионального значения, являющиеся подъездом к крупнейшим транспортным узлам. Чуйский тракт вошел во вторую группу.
Трасса Р-256, соединяющая Новосибирск с Алтайским краем и Республикой Алтай, заняла 4-е место в списке с 536 погибшими и 3816 ранеными.
На вершине расположилась трасса "Вилюй" в Иркутской области. Второе место заняла трасса Р-254 "Иртыш" (направление на Омск) с 666 погибшими и 2411 ранеными. Ещё две дороги, пересекающие Иркутскую область, оказались в "жёлтой зоне". Это "Сибирь" и "Байкал". Они относятся к дорогам федерального или регионального значения, соединяющим административные центры РФ.
На трассе "Сибирь", растянувшейся на 2 тысячи 8 километров, в 2017 году в 4 тысячах 153 автоавариях погибли 1 тысяча 390 человек, травмы получили 6 тысяч 171 человек. "Байкал" унёс жизни 534 человек. Пострадали на этой дороге 2 тысячи 790 человек. Всего в 2017 году на этой дороге длиной чуть больше тысячи километров произошла 1 тысяча 743 ДТП.
Среди дорог категории М самой опасной оказалась трасса М5 "Урал". Она проходит через множество регионов, в том числе Челябинскую, Пензенскую, Самарскую и Московскую области. Самой безопасной в этой категории стала автотрасса "Балтия". Несмотря на признание 18-го километра трассы очагом концентрации ДТП в столице, на этой дороге произошло почти в шесть раз меньше аварий, чем на автодороге "Урал".
Также в список самых опасных вошла трасса Р-217 "Кавказ". Самыми безопасными оказались М-9 "Балтия", Р-21 "Кола" и А-370 "Уссури".
Комментарии
по 1-2 человека в день, если в среднем за год!
куда летают...
При таком количестве машин необходимо полос поболее (двадцать лет назад столько же было).
Не удивили. Трасса одна из самых перегруженных из-за фур. Денег уже много лет нет даже на частичное расширение.
30.07.2018 12:04
- гость -
Зато деньги есть на постоянную замену асфальтового покрытия на участках которые и так находятся в хорошем состоянии!