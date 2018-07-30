Со 2 по 5 августа 2018 года в селе Солоновка Смоленского района Алтайского края пройдет фестиваль гармонизирующих практик "Миролад".
Гостей ждет праздник народной культуры, мастер-классы по йоге, цигун, звукотерапия арфой, поющими чашами, путешествия к местам силы и праздничный концерт.
Всех желающих приглашают провести уходящее лето с пользой для тела и духа.
Подробности по телефону: 8 (913) 091-72-21
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Место проведения: Туристический центр "Любоград", село Солоновка, ул. Речная, д. 31
Комментарии
Что за шабаш, кто нибудь в курсе???
Секта похоже какая-то
Секта в мозгах у некоторых, а там люди в гармонию с природой стараются войти
это хиппи тусоваться попрутся
а там люди в гармонию с природой стараются войти а зачем выходили?
вот всегда в ней и ехать не нужно к черту на кулички
Курить бросайте, всегда якобы гармоничный , говорите одно , а делаете по другому
говорите одно , а делаете по другому сфигале... у кажного своя гармония