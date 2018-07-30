Фото: barnaul.org
Несанкционированную свалку бытовых отходов убрали на улице Живописной в барнаульском поселке Спутник, сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.
Свалка была выявлена во время рейда по контролю за санитарным состоянием и архитектурным обликом Индустриального района.
"Чтобы очистить площадь загрязнения около 200 квадратных метров, понадобилось два дня", — добавляют в мэрии.
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А сколько мусора ещё жители этого поселка на сулиму вывезли,платить за мусор жители поселка не хотят,вот и бросают где попало.