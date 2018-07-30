Фестиваль альтернативного образования "Учиться легко!" пройдет 25-26 августа 2018 года в Барнауле. Участников ждут семинары, тренинги, а также мастер-классы для взрослых и игровые мастерские для детей.
Фестиваль "Учиться легко!" — площадка, на которой есть возможность:
- познакомиться с альтернативными направлениями современного образования;
- узнать подробности о семейном образовании, пообщаться с пионерами этого увлекательного дела;
- принять участие вместе с детьми в мастер-классах, семинарах, тренингах, образовательных играх;
- пообщаться с авторами лучших образовательных проектов города;
- найти новых знакомых и единомышленников, разделяющих принцип "Учиться — с удовольствием!".
Основной приглашенный эксперт Андрей Сорокин — основатель международного сообщества GlobalCreativeThinkingClub и креативный продюсер телеканала "Радость моя". Разрабатывал бизнес-концепции различных проектов и консультировал множество компаний, среди которых AchtungDesign, FormagForwarding, "Роснефть", "Бизон. Территория бизнеса", "Семейный доктор", IdeasFactory, "Свой" и другие. Автор тренингов и учебных курсов по журналистике, медиакультуре, лидерству, личностному росту. Дополнительное образование получил в Media-academie (Нидерланды), школе телевизионного мастерства В.В. Познера, на кафедре практической психологии и психотерапии РУДН.
Тема семинара первого дня: "Новые модели образования. Чему и как учить детей в современных условиях".
Тема семинара второго дня: "Современная медиакультура. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
Адрес проведения:
г. Барнаул, ул. Чайковского, 21 (Дом Культуры пос. Южного)
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