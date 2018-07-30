Фото: vk.com/barneos22
Столкновение автомобилей Toyota Corona Premio и Nissan Almera произошло в Барнауле в ночь на понедельник, 30 июля.
Как сообщает "Алтайская правда", авария случилась в 00:55 у здания №70 по улице Молодежной.
В результате ДТП пострадала женщина 1983 года рождения, находившаяся в одном из автомобилей. Ее доставили в городскую больницу №1.
По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
Там проклЯтое место, и ничего не поможет, ни светофор, ни пиликающий пешеходный светофор, ни разметка. НИЧЕГО. Пока не будет перекрыто движение грузового транспорта по ул. Молодёжной.
Митяй, а причем тут грузовики? Размотались 2 легковых.
30.07.2018 10:17
- гость -
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Этот перекрёсток официально, в церкви, с установкой свечей, был проклят жителями соседних домов, из-за движения по нему грузовиков. Проклятье само собой исчезнет, если грузовой транспорт перестанет ходить по Молодёжке.
А пока- каждый день (поинтересуйтесь в ГАИ) по аварии.
сильно нежные жители что ли?
"Этот перекрёсток официально, в церкви, с установкой свечей, был проклят жителями соседних домов, из-за движения по нему грузовиков."
И какие официальные лица присутствовали на этом мероприятии? Если от мэрии и ГИДББ никого не было - то не считается.
Смейтесь-смейтесь Но лучше объезжайте перекрёсток
авария случилась в 00:55
Из кафешки ехали? Может немного подпили?
Разве в церкви можно проклинать? Я знаю свечки ставят за здравие, за упокой, а за проклятие, что-то не слышал. Церковь вроде бы добру учит. Зачем такая церковь, которая учит как зло насылать? Это от лукавого
30.07.2018 11:41
гость
Зачем такая церковь, которая учит как зло насылать? Это от лукавого
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Без лукавого смысл наличия церки свёлся бы к нулю, надеюсь, это понятно? Так что официально- мы все исключительно за добро, а неофициально можно втихаря и чёрную свечу поставить...