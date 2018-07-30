Число организаций, занимающихся нелегальным кредитованием в России, увеличилось вдвое за последние полгода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление Центробанка.
1890 "черных кредиторов" (организаций, не имеющих лицензии ЦБ и осуществляющих нелегальное кредитование) выявили в Банке России за январь-июнь 2018 года. Годом ранее их было выявлено 1300, то есть рост в два раза.
По словам директора департамента недобросовестных практик Банка России Валерия Ляха, это связано с расширением деятельности самого регулятора в регионах.
"Перестройка организационной структуры деятельности Банка России по противодействию недобросовестным практикам, наращивание компетенций и более тесное взаимодействие с региональными органами власти, правоохранительными структурами и общественностью позволили эффективно вести работу по выявлению нелегальных участников финансового рынка", — сообщил он.
Больше всего нарушений выявлено в сфере использования названий легальных форм финансовых институтов (например, МФО) в названии организаций без лицензии ЦБ.
Например, "черные кредиторы" используют в названиях слова "микрофинансовая компания", "микрокредитная компания", но в реестре МФО ЦБ их нет.
С начала 2018 года ЦБ выявил 82 организации с признаками финансовой пирамиды. Почти половина из них — ООО, 16 были созданы как интернет-проекты, 11 – как потребительские кооперативы, пять были потребительскими обществами. Кроме того, за указанные полгода выявлено 182 сайта лжебанков.
Комментарии
Лжебанки это лжеденьги или проценты меньше? Или это серые зарплаты? Серые налоги или ...?