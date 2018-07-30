Фото: vk.com/incident22
Жители Барнаула обсуждают в социальных сетях "нашествие" тараканов в городской больнице №8, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на паблик "Инцидент Барнаул".
Один из горожан рассказал, что у него накипело от того, что в медучреждении "просто тьма" тараканов.
"По раковине, в холодильнике, в постели, тумбочке — везде... Говорят, что травят, но, видно, только откармливают. Тут люди и после операции лежат, и такая антисанитария!" - сетует автор заметки.
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Отметим, что жители краевой столицы достаточно часто становятся очевидцами подобного положения дел в городских медицинских учреждениях.
Комментарии
Лежал там в апреле начале мая в ОГХ, так тараканы пешком ходили по стенам и т.д., у медсестер спросил травите, говорят да, но домой приходим сумки в ванной под струей воды открываем
Nooooooooo
Вы 10 городской в невропатологическом отделении их не видели, Главному врачу , там все равно
Ужасы.
Мда....в Серию надо ехать лечиться, там нет такого
Зато у нас Олимпиада и ЧМ!
11'47
Люди тут работать разучились, им зарплату подавай, а тогда.... а пока они одолжение делают что на работу приходят...
Потому,что Оля Лавриненко - никакущий администратор!!! И хирург такой же!!! Одни дешевые понты и амбиции!!!
просто потому что надо выделяемые деньги на дезинсекцию не делить между отделом закупок и гл.врачом, а нормальные контракты заключать. дезслужбы города готовы на 100% решить проблему. но все как всегда упирается в отстутствие финансирования!!!