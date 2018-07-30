Рост НДС на внутренних рейсах через Москву с 10 до 20% приведет к подорожанию билетов как через столицу, так и без нее. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Российскую ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
До конца 2020 года для внутрироссийских авиаперевозок ставка НДС составляет 10%. Правительство обсуждает вариант обнуления ставки для внутренних линий для исполнения указа президента о развитии региональной авиации. А вот ставка НДС для рейсов через Москву (таких около 75%), наоборот, может вырасти с 10 до 18%.
Теперь российские авиаперевозчики предупреждают, что обнуление НДС на региональные перевозки мимо Москвы может привести к подорожанию билетов по всем направлениям на 8–10%.
Как сообщили в Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), новые льготы для региональных рейсов обойдутся бюджету в 17 млрд рублей, а увеличение НДС для полетов через Москву принесет 37 млрд. Компании сообщают, что рост налоговой нагрузки может стоить отрасли 20 млрд рублей.
"Для развития здоровой коммерческой деятельности авиакомпаний целесообразным было бы сохранить ставку НДС в размере 10% для российских рейсов через Москву и обнулить для минующих МАУ",— прокомментировал президент АЭВТ Владимир Тасун.
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