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Комментарии
футболисты молодцы конечно, но ЗМС то это перебор . Некоторые из них и на поле то не выходили ... и ЗМС получили
Даже не знал, что он барнаулец. В этом году про барнаульцев узнали
чем дальше в лес... вообще отказываюсь понимать эту логику раздачи званий и наград за "типадостижение".
Хочется послать всех подобных комментаторов, мягко говоря, куда подальше. Да, не заняли призового места (для нас это пока нереальная задача), но хоть на несколько дней сделали счастливыми миллионы людей. Ни в каком другом виде спорта нет даже подобного!
Идиоты, наверное, могут быть счастливыми по таким причинам,
человек разумный - вряд ли.
Обывательский взгляд на вопрос. вы, наверно далеки от спорта . Кто мало-мальски занимался спортом понимают, что такое ЗМС и за что его дают - выиграть ЧМ, Олимпиаду, Европу .. никто не спорит, что вех порадовали футболисты ... но порядок есть порядок. По вашей логике такие звания (ЗМС) нужно давать всем кто ярко выступил, но не занял призовых мест.... а послать , как вы выразились - это от плохого воспитания. Удачи.
Ну тогда у нас нельзя получить заслуженного мастера спорта по футболу, при этом насколько я знаю в СССР футболисты как-то получали, а на моей памяти только олимпиаду в 88 выигрывали