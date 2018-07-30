Отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю открыло телефонный контакт-центр для жителей Барнаула, сообщает пресс-служба администрации региона.
Контакт-центр ПФР начал работать с 30 июля. По единому многоканальному телефону (3852) 39-99-99 принимают звонки по вопросам пенсионного обеспечения от жителей Барнаула. Консультировать будут высококвалифицированные специалисты.
"Создание контакт-центра — один из этапов совершенствования работы клиентских служб Пенсионного фонда, который позволит улучшить качество персональных консультаций", — пояснила начальник отдела организации работы клиентских служб ОПФР по Алтайскому краю Наталья Стакина.
Отметим, что специалисты клиентских служб ПФР в Барнауле будут заняты исключительно приемом посетителей.
Комментарии
Эти высококвалифицированные специалисты даже толком документы не знают на основании каких работают
На пенсии денег нет, а на "специалистов" есть.