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Заведующая детским садом в Бийске предстанет перед судом по обвинению в хищении бюджетных денег путем начисления работникам различных выплат, которые впоследствии она присваивала себе, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
"По данным следствия, заведующая детским садом, действуя с целью хищения бюджетных денежных средств, начисляла девятерым работникам детского сада денежные средства за совмещение должностей, после чего осуществляла неправомерное изъятие денежных средств в свою пользу. Заведующая аргументировала изъятие денежных средств нуждами на благо детского сада", — отмечают в полиции.
Также отмечается, что благоустройство детского сада обвиняемая осуществляла исключительно за счет добровольной родительской платы, которая осуществлялась наличными платежами.
"На протяжении 3,5 лет обвиняемая завладевала денежными средствами и распоряжалась ими по своему усмотрению. Всего в указанный период злоумышленница похитила более 195 тысяч рублей", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
40-летняя обвиняемая не признала вину и ущерб, нанесенный бюджету, добровольно не погасила.
Комментарии
Директор не начисляет зарплату, её насчитывает бухгалтерия, директор конечно же следит за правильностью всех расчетов, но на самом деле у директора и так забот не впроворот, вот и не уследила. А следаки супер!!! Самого главного коррупционера зацапали! Все, щас заживём лучше. И знаете, даже Надежда на будущее появилась от этой новости...
Простая арифметика показала что девятерым работникам не доплачивали каждый месяц на протяжении трёх с половиной лет 516 рублей. Как бывает финансирования на весь год не хватает ив конце года понять что остаются "лишние" деньги не возможно, слава богу что по зарплатам год закрывают.
Ну сладки
Ну следаки! Повторюсь. Ну прям герои! А директора - расстрелять!!! Что бы там всяким Сердюковым уроком было, что будет если хоть копейку из бюджета присвоит...