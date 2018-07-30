Акция "Скажи раку нет!" прошла в Алтайском крае в субботу, 28 июля. Бесплатный прием пациентов в Барнауле проходил в поликлинике онкоцентра "Надежда". Всего в профилактическом скрининге приняли участие 433 человека.
Пациенты прошли осмотр у врача-онколога. При подозрении на злокачественное образование кожи обратившихся направляли на УЗИ и лабораторные анализы. Также при необходимости им назначался углубленный осмотр с помощью специального прибора – дерматоскопа.
За один день акции было установлено четыре подтвержденных диагноза рака кожи, десять пациентов с подозрением на рак кожи были записаны на оперативное лечение. Еще у шести человек обнаружено состояние предрака.
Онкологи напоминают, что Алтайский край находится на юге Сибири, в зоне повышенной солнечной радиоактивности. Так что жители региона просто обязаны соблюдать несложные правила.
Во-первых, следует удержаться от загара, активные солнечные ванны одинаково опасны и для мужчин, и для женщин, напоминают врачи. Во-вторых, раз в неделю надо проводить самоосмотр перед зеркалом. Кожа постоянно подвергается механическим воздействиям разной силы, родинки могут травмироваться так, что вы даже этого не заметите. Если какие-то образования вдруг начали расти, менять цвет, форму – необходимо сразу же обращаться к врачу.
В ближайшее время сотрудники краевого онкологического диспансера "Надежда" планируют провести еще несколько профилактических акций "Скажи раку нет!".
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