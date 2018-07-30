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Госавтоинспекция Алтайского края предупреждает автомобилистов об ограничении движения на дорогах под Барнаулом из-за военных.
Так, 31 июля с 15:40 до 17:50 будет временно ограничено движение на автодороге "Фирсово – Рассказиха (Рассказиха)".
В этот же день с 21:40 до 22:50 будет перекрыта дорога "Фирсово – Рассказиха (Бобровка)" и с 21:40 до 23:50 автодорога "Фирсово – Бобровка – Лесное".
2 августа с 21:40 до 01:20 3 августа временно ограничат движение на автодороге "Рассказиха – Фирсово – Лесное".
Также 2 августа с 21:40 до 00:40 3 августа будет закрыто движение на дороге "Бобровка – Фирсово – Лесное".
Участников дорожного движения призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Комментарии
Мне не понятно, почему тысячи человек должны страдать из-за этих учений!!?? Люди сидят на трассе в машинах, нет туалетов, а у кого то нет воды. Не уж то нельзя учения проводить не в столь оживленном месте?! Между Б.Ключами и Фирсово очень большая территория и множество полевых и лесных дорог!