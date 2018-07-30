Спортивный зал в селе Первомайского района — объект стратегически важный. Здесь не просто проходят занятия физкультурой у школьников и работают спортивные секции, здесь тренируются чемпионы, которые занимают первые места на первенствах Европы. О том, в каких условиях проходили тренировки и что изменится уже с 1 сентября, читайте в материале Amic.ru.

Чего только не было

Спортивный зал построили в 1972 году. Но свою основную функцию помещение выполняло недолго. Одно время здание стояло заброшенным. Потом, в 90-е годы, здесь было кафе, магазин, даже платный спортивный клуб. И только в 2000 году зал передали в пользование школе.

"Когда мы зашли сюда, помещение было в плохом состоянии. На крыше мягкая кровля, что для Сибири, конечно, не подходит. Сами перетягивали крышу, накрыли новый слой, полы меняли, штукатурили стены. И только потом начали заниматься. Но сразу говорили, что нужен капитальный ремонт в зале", — рассказывает директор Первомайской основной общеобразовательной школы Первомайского района Кошенов Юрий Александрович.

Капитального ремонта зал ждал 18 лет. Все это время дети и учителя занимались в старом помещении. Во время дождя протекала крыша, учителя сами убирали воду с пола, огораживали опасные места конусами, чтобы дети там не бегали. А во время морозов дети поверх спортивной формы надевали куртки, шапки и перчатки – так было холодно.

Учитель физкультуры Маргарита Носова сама оканчивала эту школу, работать сюда пришла четыре года назад. Рассказывает: если погода позволяла, то уроки старались проводить на улице.

"Когда я пришла на работу, увидела, что сильных изменений нет. Спортзал находился в плачевном состоянии: когда шел дождь, протекала крыша. Было травмоопасно заниматься. И мы старались заниматься на улице. Сегодня все ждут ремонта. И ребята, которые выпустились, и те, кто учится в школе. Самое главное, чтобы качественно отремонтировали, чтобы опять не сыпалась штукатурка, не протекала крыша. Мы готовы подождать и заниматься на улице в сентябре, если потребуется", — говорит Маргарита Носова.

Работы в срок

В 2018-м средства на ремонт зала нашлись: объект попал в программу по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в школах, расположенных в сельской местности. На реконструкцию школе в Первомайском селе выделили семь миллионов рублей.

К работам приступили 23 июня. Здесь уже проведены демонтажные работы, выполнено устройство кирпичных вставок, установка оконных блоков, продолжаются работы по устройству кровли и наружной отделке.

По словам подрядчика, несмотря на то, что было много скрытых работ, которых не было в смете, работы идут по графику.

"Много скрытых работ, которых изначально не было в смете и которые обнаружились уже во время ремонта. Администрация района и директор школы содействуют прекрасно. Мы стараемся закончить работу быстро. Уже к 1 сентября мы закончим все работы на 100%", — рассказал директор ООО "Арм Строй" Артур Манасян.

На данном этапе строители проводят отопление, электроэнергию, выполняют работы по пожарной безопасности, штукатурят стены. Демонтажные работы выполнены на 85%. Остается заменить пол, но к нему приступят, когда полностью завершат "грязные" работы.

"Все работы идут в соответствии с ГОСТами и СНИПами. Потому что это социальный объект, это дети. У нас в районе это самый большой зал, здесь больше всего проходит соревнований. Да и среди других сельских объектов, которые попали в программу, этот зал самый большой", — продолжает Артур Манасян.

Одна из самых затратных статей расхода — новые окна, они обойдутся в 700 тысяч рублей. К их установке планируют приступить в ближайшее время.

Также в зале, помимо капитального ремонта помещения, сделают еще одну душевую, отремонтируют раздевалки для девочек и мальчиков.

Зал, где занимаются чемпионы

В этом зале занимаются школьники двух школ села, здесь проходят районные соревнования. А еще здесь работают спортивные секции по волейболу, баскетболу, легкой атлетике. Но больше всего спросом пользуются тренировки с гирями.

"Самая большая секция — секция тяжелой атлетики. В ней занимается много ребят. Год назад наш ученик Тимур Бархатов ездил на первенство Европы. В своей весовой категории он занял первое место. В этом году в составе сборной России ездили на соревнования два наших ученика. Каждый из них в своей весовой категории выиграл соревнования", — рассказал директор школы.

Директор говорит, что если расписание позволит включить дополнительные секции, то они это обязательно сделают. Желающих заниматься спортом в селе немало, а после капитального ремонта зала их точно прибавится.

Всего в 2018 году в Алтайском крае будут отремонтированы восемь школьных спортзалов в Баевском, Бурлинском, Волчихинском, Ключевском, Кулундинском, Первомайском, Солтонском, Топчихинском районах и созданы 12 школьных спортивных клубов. На эти цели из краевого и федерального бюджетов выделено более 45 млн рублей.

Всего за четыре года (с 2014 по 2017) участниками проекта стали 87 школ из 59 муниципалитетов. Отремонтированы 27 спортивных залов, одна аудитория перепрофилирована под спортивный зал, закуплен спортивный инвентарь и оборудование для 82 школ, оснащены четыре стадиона.

Ремонтные и строительные работы на объектах образования в летнее время — дело обычное. В 2018 году в Алтайском крае ведется реализация нескольких программ.

"По программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" ведется строительство школы в Барнауле, заканчивается строительство школы, блокированной с детским садом, в Локтевском районе. На различных стадиях строительства и проектирования находятся семь общеобразовательных организаций, которые будут введены в эксплуатацию в текущем или будущем году.

В этом году ремонтируется восемь спортзалов, большинство в стадии завершения. В настоящее время ведутся ремонтные и строительные работы в 51 общеобразовательной организации и ремонтные работы в 33 детских садах края", — рассказал порталу Amic.ru врио заместителя министра образования и науки Алтайского края Евгений Кайгородов.

Крупные работы проводятся за счет краевого бюджета. В 2018 году направлено более двух миллиардов рублей на проведение капитального ремонта и строительство новых школ. Также поступают средства из федерального бюджета.

"Стоит также отметить программу по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Это программа, в которой Алтайский край участвует с самофинансированием за счет средств федерального бюджета. Нашему региону на реализацию выделено более 1 млрд 300 млн рублей. В текущем году проведут ремонт в 33 детских садах, где будут созданы дополнительные места для детей ясельного возраста. А до конца года начнется строительство десяти детских садов, половину построят в Барнауле", — добавил Кайгородов.

Отмечается, что в 2017 году в рамках краевой адресной инвестиционной программы в Алтайском крае завершен капитальный ремонт в 22 школах и девяти детских садах. Что касается Барнаула, то в краевой столице всего 250 образовательных учреждений. Половина будет отремонтирована за счёт городского бюджета. В 2018 году выделено 90 миллионов рублей.

В детских садах и школах приведут в порядок канализацию, заменят электропроводку, отремонтируют системы отопления. Особое внимание уделят кровле: там, где необходимо, капитально отремонтируют крыши, а также новые оконные стеклопакеты.

Приоритет сфере образования

В 2018 году в Алтайском крае стартовала программа " 85х85". Власти уже заявили, что приоритет будет отдан объектам отрасли образования. В первую очередь планируют построить крупные школы в микрорайонах массовой жилой застройки в Барнауле, Бийске, Новоалтайске. Во вторую — заменить ветхие школы. Об оптимизации речи не идет. Даже малокомплектные учреждения образования будут отремонтированы и оснащены. Яркий пример — школа в селе Старая Суртайка, где учится всего 47 ребятишек. Местные жители боялись, что учреждение закроют. Однако по распоряжению краевых властей здание отремонтируют.

Уже к 15 августа работы по реконструкции, на которые выделено 5 млн бюджетных денег, должны быть завершены. В школе проведут частичную замену окон и кровли, отремонтируют вентиляцию, цоколь, фойе, входную зону. Кроме того, "освежат" стены, пол и разметку в спортивном зале.

Справка: Губернаторская программа "85х85" охватывает все районы и городские округа Алтайского края, при этом акцент сделан на объектах образования и здравоохранения. В программу включено 48 объектов образования, 21 — здравоохранения, три объекта культуры, восемь — физкультуры и спорта, пять — жилищно-коммунального хозяйства.



В настоящее время в регионе определяют приоритеты и очередность реализации вошедших в программу "85х85" объектов, однако уже сейчас можно судить о том, что 2018 год станет своего рода переходящим периодом между действующей программой "80х80" и новой программой "85х85". Так, в краевой адресной инвестиционной программе в 2018 году предусмотрено финансирование 43 объектов Губернаторской программы "80х80" с общим объемом ассигнований из краевого бюджета более 1,3 миллиарда рублей и 18 объектов программы "85х85" с общим объемом ассигнований из краевого бюджета более 650 миллионов рублей.