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Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

Увеличить разницу между оплатой электронным проездным и наличными

Сделать так, чтобы с одной транспортной карты можно было рассчитываться за все виды общественного транспорта в городе

Разрешить тарифу "проездной билет" оплачивать несколько билетов за один раз, так как неудобно, если едешь с ребенком или везешь багаж, искать наличные

Дать возможность пополнять баланс карты в "личном кабинете" с телефона и ПК

Сделать так, чтобы платить за проезд можно было с телефона

Побольше ввести таких новшеств, как брелок или браслет для оплаты поездки

Меня все устраивает, менять ничего не нужно

Мне все равно, я всегда плачу наличными