Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко, представители министерств и ведомств обсудили программу развития региона в рамках улучшения качества жизни старшего поколения. Встреча состоялась в пятницу, 27 июля, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Уже началась и ведется работа по созданию нового национального проекта в сфере демографии. Этот проект предусматривает создание системы долговременного ухода и активного долголетия для людей старшего возраста. Сегодня наша задача — изучить предложения о разработке и запуске региональной программы для граждан старшего поколения", — сказал Виктор Томенко.
Врио главы региона напомнил, что тема активного долголетия является составной частью такого важного направления работы, как демография.
"Владимир Путин заявил, что к концу следующего десятилетия Россия должна войти в клуб стран "80+". Что это значит? А то, что в стране должно значительно увеличиться количество граждан, кто живет восемьдесят и более лет. Сейчас средняя цифра — семьдесят три. Нужно проделать большую работу", — подчеркнул Виктор Томенко.
Он заверил, что забота о старшем поколении и создание условий для активного долголетия каждого гражданина являются одними из важнейших задач для органов государственной власти всех уровней.
Томенко призвал повышать доступность первичной медико-санитарной помощи независимо от места проживания, доступность помощи медицинских специалистов узких специальностей, укреплять материально-техническую базу поликлиник.
"Больше внимания нужно уделять пропаганде здорового образа жизни, ведь зачастую болезнь проще предотвратить. Заниматься этой поддержкой и ежедневно, и в проектном режиме: предоставлять грантовую поддержку общественным и бизнес-проектам в области физической культуры и спорта", — подчеркнул он.
Представители ветеранских объединений внесли ряд предложений в программу развития Алтайского края в этом направлении: развитие гериатрической службы в регионе, оснащение помещением и техникой ветеранских организаций, создание клуба "80+", создание Совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи при губернаторе, обеспечение жильем ветеранов, участников и инвалидов Великой Отечественной войны и так далее.
Комментарии
Да тут особо чего думать,то? Нужно просто заниматься спортом , правильно питаться. Вот и будет долголетие.
Кстати,Томенко по-моему первый кто в крае это предложил, а это очень важная тема для населения.
Полностью согласен с Томенко. Очень хорошее предложение. Ждем начало работы.
Занятия спортом для стариков -абсолютно неправильный подход
Старикам нужен загородный воздух и огород
Первое что надо сделать для этого - сделать доступным проезд за город
Снизить цены на автобус 118. И увеличить число маршрутов
И давать бесплатно старикам участки под огороды
30.07.2018 12:31
майор
не на 118, а на 123 автобус.
На пенсию в платный тренажорный зал не разбежишься
На мрот тоже
Сегодня наша задача — изучить предложения о разработке и запуске региональной программы для граждан старшего поколения", — сказал Виктор Томенко.
ну вот зачем изобретать велосипед регионального значения? это должно быть в масштабах всей страны, а не отдельного региона
"А то, что в стране должно значительно увеличиться количество граждан, кто живет восемьдесят и более лет. Сейчас средняя цифра — семьдесят три."
Еще не губернатор, а уже неправду говорит. А что дальше будет?
Пригоженские тролли действуют на удивление слаженно: первые комментарии - их...