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Заслуженный тренер России, чемпион Европы-2011 Борис Соколовский с нового сезона станет главным тренером баскетбольного клуба "АлтайБаскет", выступающего в Суперлиге-2. Контракт 64-летнего специалиста рассчитан на пять лет. Новость можно назвать сенсационной для алтайского спорта. Еще никогда тренер такого уровня не работал в регионе с баскетбольными командами. Топовое назначение произошло на фоне приезда в Алтайский край Виктора Томенко на пост врио главы региона. Известно, что Томенко профессионально занимался баскетболом, посещал матчи местной команды в Красноярске. Сам врио губернатора пока не встречался с коллективом и игроками барнаульской команды.
Информацию о долгосрочном контракте тренера с "АлтайБаскетом" "Известиям" подтвердил его агент Вадим Михалевский. По его словам, в новом клубе Борис Соколовский намерен выстроить четкую систему перехода местных игроков от детско-юношеских команд до профессионального клуба.
"В межсезонье в услугах Бориса Соколовского были заинтересованы несколько более солидных клубов, но мы решили сделать выбор в пользу Барнаула. Ему предложили контракт на пять лет с четкой программой развития клуба. За это время Борис Ильич должен воспитать целое поколение местных игроков и тренеров. Учитывая его богатый опыт, эта задача ему вполне по силам", — отметил агент.
Сам же бывший тренер национальной команды заявил, что перед ним стоит задача в первый же год вывести "АлтайБаскет" в Суперлигу-1. Предложение ему поступило из правительства Алтайского края, которое намерено за несколько лет сделать "АлтайБаскет" командой всероссийского уровня.
"В ближайшее время у регионального правительства есть намерение построить новый вместительный спортивный комплекс, где будут тренироваться все команды "АлтайБаскет". Также до старта сезона мы намерены создать молодежную команду, которая станет промежуточным звеном между основной и ДЮБЛом. Сейчас генеральный директор клуба Павел Тулин занимается этим вопросом. Я приехал в Алтайский край не за сиюминутным результатом. Мы будем поступательно двигаться к этой цели, доводить до высокого уровня собственных воспитанников и играть в современный баскетбол. Уверен, что после того, как мы получим в свое распоряжение современную арену, мы обязательно включимся в борьбу за повышение в классе", — сообщил Соколовский.
До переезда в Барнаул Борис Соколовский возглавлял новосибирское "Динамо", которое выступает в женской премьер-лиге. Когда команда не смогла попасть в плей-офф (10-е место) в сезоне-2017/18, специалист покинул клуб по собственному желанию. Главных успехов на тренерском поприще Борис Соколовский добился с женской сборной России. В качестве главного тренера он выиграл Евробаскет-2011 и привел национальную команду к полуфиналу Олимпийских игр-2012 в Лондоне, где команда заняла четвертое место, уступив Австралии в матче за бронзу. В качестве помощника главного тренера Борис Соколовский также становился чемпионом Евробаскета-2007, вице-чемпионом мира-2006 и бронзовым призером Олимпийских игр-2008 в Пекине.
Долгое время специалист работал в мужском баскетболе, тренируя казанский УНИКС, донецкий "Шахтер", "Самару" и екатеринбургский ЕВРАЗ.
В прошедшем сезоне "АлтайБаскет" занял 12-е место в Суперлиге-2.
Комментарии
Как приехал,так и уедет(((Здесь болото(((