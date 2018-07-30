Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс написал в своем Twitter призыв "раздробить Россию на несколько частей", передает "РИА Новости".
Это нужно, по мнению депутата, чтобы обеспечить спокойствие Латвии и Европы.
"Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы", — считает депутат.
Любопытно, что такой комментарий он оставил под постом о смерти писателя Владимира Войновича.
Подобный призыв в Латвии не редкость.
Комментарии
Некоторым моськам стоило бы помолчать, ибо если слон на них невзначай наступит, в Европе точно будет спокойнее без тявканья. А нашим СМИ не стоит обращать на них внимании и делать пиар.
Латвийским буратинам своими проблема следует заняться
А кого он призывает это сделать то? Это латыши нас дробить будут?