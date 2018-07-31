В последнее время все чаще можно услышать о том, что строительные компании предпочитают сокращать издержки (как финансовые, так и временные) за счет использования новых технологий. Одной из них является так называемая BIM-технология (Building Information Modeling). В Алтайском крае проектных организаций, которые бы ее использовали, практически нет. Точнее, часть проектировщиков заявляет о том, что полностью работает по BIM-технологии, однако на деле использует лишь часть освоенной программы, к примеру, архитектурную, без разработки инженерной и конструктивной частей.

Между тем в Барнауле есть организация, которая может по праву считаться передовой компанией в деле освоения BIM-технологии. Речь идет об "АПС-групп" ("АлтайПроектСервис"). Компания "АПС-групп" была образована в 2008 году. На рынке она известна уже более 10 лет. "АПС-групп" занимается проектированием. В числе ее постоянных клиентов в Алтайском крае — торговая сеть "Мария-Ра", ООО "Первый", строительные компании "АдалинСтрой", "ПР-Холдинг" и др.

Так, например, компания спроектировала ТВК "Волна" в Барнауле по адресу: улица Власихинская, 65, ЖК "Покровский" (Никитина, 131), жилой дом с административными помещениями по проспекту Ленина, 195, жилой дом на пересечении улицы Партизанской и проспекта Социалистического, рынок "Янтарный" в Барнауле, занималась реконструкцией комбината по выпуску упаковочной тары (завод "АлтайТара").

Обращает на себя внимание, что в портфеле компании немало заказов из других сибирских регионов, а также от крупных федеральных структур. Так, сотрудники компании "АПС-групп" принимали участие в моделировании такого объекта, как Сколково. Кроме того, в портфеле компании — Амурский газоперерабатывающий завод для "Газпрома" и концерн "Атом", входящий в "Роснано". Эти знаковые объекты уже привлекли внимание зарубежных партнеров к "АПС-групп", поскольку она вышла на федеральный уровень, став узнаваемой у заказчиков.

Как рассказал порталу Amic.ru директор ООО "АПС-групп" Владимир Казанцев, изначально компания ориентировалась на небольших клиентов, однако с расширением штата, а также увеличением заказов и утверждением профессиональной репутации на рынке "АПС-групп" постепенно перешла к сотрудничеству с компаниями — признанными лидерами в своих отраслях. Например, работы для "Марии-Ра" и ООО "Первый" "АПС-групп" выполняет на протяжении последних 6 лет, в числе прочего было спроектировано немало торговых центров в краевой столице. "Это наш постоянный заказчик, с которым мы сотрудничаем достаточно давно и плодотворно", – подтверждает Владимир Казанцев.

Компания также выполняет проектные работы по бюджетным объектам, таким как детские сады, школы, сложные технические сооружения — котельные. Так, в числе последних работ — спроектированный детсад в селе Поспелиха.

Директор "АПС-групп" подчеркивает, что главное достояние компании — это все-таки не количество заказов, а в первую очередь сами люди, коллектив, которым "АПС-групп" дорожит. Можно отметить, что в настоящее время в компании трудоустроено около 50 человек, из них 40 — это инженеры и конструкторы. Еще один немаловажный фактор — в "АПС-групп" отсутствует кадровая текучка. "Все, кто у нас есть — настоящие профессионалы, мы их собираем буквально по крупицам, точечно усиливая ту или иную позицию", — отметил собеседник.

Обращает на себя внимание, что за последние годы объем работ, выполняемых АПС, значительно вырос. В среднем прирост составляет до 30%, что показывает стабильный рост организации из года в год. К числу основных видов деятельности, которыми занимается "АПС-групп", относятся техническое обследование объекта, проектирование, генпроектирование, реконструкция, инженерные изыскания и энергоаудит. Все они востребованы у заказчиков, которых с каждым годом становится все больше.

"Довольно много за последнее время у нас заказов, которые исходят от промышленных предприятий, как правило, речь идет о реконструкции промобъектов. Занимаемся мы также складами, производственными корпусами, котельными. Хотелось бы отметить, что среди клиентов "АПС-групп" хватает и сельхозпредприятий", — рассказал Владимир Казанцев.

Основными направлениями работы "АПС-групп" можно назвать поиск конструкторских решений, выполнение архитектурной и инженерной частей. Последние годы мы расширили спектр услуг по проектированию, уточнил представитель компании.

"У нас, как вы, наверное, уже заметили, больше технического склада компания, так как преобладают инженеры. Мы решаем сложные технические задачи, поскольку в первую очередь, конечно, были и остаемся конструкторами. Обследовать, посчитать, сконструировать новое на базе старого — все это мы выполняем. Впрочем, можно говорить, наверное, о многопрофильности компании", — отметил г-н Казанцев.

- Скажите, ваша компания допускает какие-то ошибки при проектировании объектов или их совсем нет?

- Ошибки бывают у каждого, мы в этом смысле не исключение. Другой вопрос, что с помощью BIM-технологии мы минимизируем встречающиеся недочеты.

- Тогда поясните, какие "грубые" ошибки совершаются проектировщиками, которые можно было бы устранить при помощи BIM-технологии?

- Самая, наверное, популярная ошибка, которая встречается сплошь и рядом — неверно посчитанные объемы материалов, необходимых для строительства. Заказчик, когда получает на руки готовый проект, в числе прочего берет чертежи, по которым начинает строить. Однако еще до этого он просчитывает свой бюджет, чтобы понимать, в какую примерно сумму ему необходимо уложиться. Так вот, проектировщик отдает застройщику спецификации, где указаны все необходимые объемы — по арматуре, кирпичу и т. д. Чаще всего эти цифры разнятся с реальностью. Это происходит по причине неправильного взаимодействия между различными отделами.

Речь об инженерах, архитекторах, конструкторах и т. д. И хорошо, если, допустим, отклонение составит 3%. Хотя обычно на возможные погрешности закладывают все 10%. Но, к сожалению, бывает и так, что эти цифры еще выше. Например, где-то "выпала" целая позиция. К чему это приводит? К удорожанию строительства. Например, заказчик рассчитывал на сумму в 50 млн рублей, а по факту ему придется выложить все 60 млн.

- Какие еще ошибки могут встречаться?

- Кроме того, имеют место быть так называемые коллизии. Что это такое? Когда в одном проекте одни и те же элементы показаны в разных местах. То есть, к примеру, у архитектора отверстие в одном месте, а у конструктора — в другом, отсюда идет несовпадение чертежей в одном и том же проекте. Это все человеческий фактор, BIM-технологии помогают частично нивелировать его.

Например, по факту на объекте есть трубопровод, а на конструктивных чертежах нет отверстия, и приходится потом долбить отверстие под трубу. В российской практике это стало, к сожалению, чуть ли не само собой разумеющимся. Хотя это далеко не норма. Ну и опять же, начинают все ошибки исправлять только перед сдачей объекта, что затягивает время, а также требует дополнительных вложений. Резюмируя, можно сказать, что у всех застройщиков по большому счету одна и та же боль — это неправильно посчитанные объемы материалов и нестыковка между собой разных разделов, когда у архитекторов отображено одно, а у конструкторов другое.

Между тем избежать всего вышеперечисленного можно, если применять BIM-технологию. По словам Владимира Казанцева, именно "АПС-групп" одной из первых в Барнауле и Алтайском крае перешла на проектирование по BIM-технологии полного цикла. Она позволяет увязать все этапы: от проектирования до эксплуатации, позволяет практически избежать ошибок на всех этапах, соответственно, повысить надежность объекта и рационально использовать выделенные средства.

В РФ уже работают по данной технологии, все крупные федеральные объекты делаются с использованием BIM-технологии. "Хочу добавить, у нас в Барнауле очень много конструкторов, которые работают по типовым решениям. Такой подход не подразумевает экономии на материалах, там, где это разумно и возможно. "АПС-групп" за счет нестандартных нелинейных подходов умеет решать сложные технические задачи. При этом экономия никак не влияет на безопасность объекта, она лишь сохраняет деньги заказчика. Хотелось бы добавить, что "АПС-групп" проходит абсолютно все экспертизы, у нас нет ни одного отрицательного заключения. Например, мы неоднократно проходили Главгосэкспертизу в Москве без каких-либо нареканий", — подытожил Владимир Казанцев.