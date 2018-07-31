Если шуба, то только в ELENA FURS, потому что за 26 лет существования компания хорошо изучила, чего хочет современная модница: качественную, недорогую, теплую и, конечно же, красивую вещь. Легко подобрать себе такую обновку можно в фирменном магазине, который откроется в Барнауле уже 4 августа.
3 причины заглянуть в магазин ELENA FURS:
- Экономия. Чтобы новая шубка не разорила семейный бюджет, компания делит все цены пополам и предлагает рассрочку без первого взноса и процентов на 2 года. Так, например, изящная модель из норки стоимостью 55 000 рублей обойдется ежемесячно всего в 2 290 рублей. Уйти из магазина с обновкой, не потратив ни рубля, — разве это не мечта? Стоит поторопиться: акция продлится 4 недели.
- Выбор из более чем 20 видов меха. Роскошный соболь, полюбившаяся всем норка, практичный мутон… Натуральные, тонированные, окрашенные — среди представленного ассортимента будет что выбрать даже самым требовательным покупателям. Ценительницам комфорта однозначно понравятся теплые шубки из овчины, украшенные каракулем или чернобуркой. А любительницы экспериментов оценят эксклюзивные наряды из бобра, блюфроста, лисы.
- Разнообразие фасонов. В магазине будут представлены как удобные модели "на каждый день" для базового гардероба, так и изделия из меха премиум-класса, подчеркивающие индивидуальный стиль своей хозяйки.
Ежегодно компания ELENA FURS выпускает новую коллекцию, рассчитанную как на молодежную аудиторию, так и на более солидных дам. Размерный ряд верхней одежды — от 38 до 62. Дизайнеры продумали все детали — от накладных карманов до декора бижутерией, которые помогут выглядеть на миллион, даже если вы ограничены в средствах.
Хорошая шуба — та, которую женщина носит с удовольствием. В ELENA FURS - широкий выбор меховых изделий на любой вкус:
- Классические модели с капюшоном или аккуратным воротничком;
- Оригинальные наряды из блюфроста, фишера, астрагана, каракульчи, ламы, калгана;
- Эффектные вещи "на выход", украшенные богатой фурнитурой;
- Шубки и жилеты из пушистого меха ярких расцветок для экстравагантных барышень либо природного окраса для ценительниц естественности.
Сочетание высокого качества и доступной цены, роскошь натурального меха и уникальная фурнитура… Специалисты ELENA FURS гордятся тем, что изделия фабрики получают высокую оценку как покупательниц, так и экспертов: в 2015 и 2016 годах продукция компании была признана товаром года в РФ.
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Кредит предоставляется коммерческими банками (ПАО "Почта Банк"), сумма
кредита — от 1 500 до 500 000 рублей, размер первого взноса составляет
0%, процентная ставка (% годовых) — 14,06, срок кредита — 24 мес.
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организаторе акции, правилах ее проведения, о размерах скидок, сроках,
месте и порядке их получения узнавайте в магазинах ELENA FURS.
Фирменный магазин ELENA FURS
г. Барнаул, ТРЦ "Весна", ул. Малахова, 86В
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