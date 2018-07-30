Пелагея и селфи с Томенко: Шукшинский кинофестиваль в обзоре Instagram

Фото: Instagram
28 июля на горе Пикет в селе Сростки назвали победителей юбилейного ХХ Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. На мероприятие приехали известные российские писатели и кинематографисты, а также просто любители творчества Василия Шукшина. Мы собрали самые яркие фотографии из Instagram, куда жители выкладывали селфи с Виктором Томенко, певицей Пелагеей, Виктором Мережко и другими гостями.
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Публикация от Алина Петухова (@alyatheatre98)
#ВикторМережко#сростки#шукшинскиечтения#шукшинскиедни#алтай#сростки2018
Публикация от Алена (@antonowa.alena)
Вот с кем было круто заиметь фотографию на память о Шукшинских днях,так это с Амаду Мамадаковым. Известен многим по роли рядового Вакутагина из сериала "Солдаты" #амадумамадаков #сростки #пикет #солдаты #вакутагин #шукшин #заринск #союзмолодежи #владимирдюкарев #блогер #zarblogmobile
Публикация от Владимир Дюкарев (@fill1707)
А у Шукшина дома... #шукшин #писатель #актер #режиссер #литература #памятник #сростки #гора #алтайскийкрай #алтай #вид #знаменитость #небо #облака #тепло #лето #shukshin #poetry #literature #mountain #altaykrai #srostki #sky #view #summer #russia
Публикация от S E M Y O N K U L Z H A N O V (@darklightinmysoul)
Теперь это моё любимое фото, такое живое, такое позитивное и радостное. ☺️Моя мечта исполнилась, хотя я даже мечтать не могла о том, что в скором времени смогу её встретить! Это такое счастье побывать на её концерте, услышать её в живую и даже сделать фото😱 Эмоции? Их не передать, когда только вышла Полина хотелось плакать от счастья, от этой энергии, от чувств которые она передаёт через свои песни!🔥 Человек на чьих песнях я выросла, знаю почти весь репертуар, невероятные смыслы в каждой песне и если честно, то лучше этих песен я никогда не слышала! 💗 Никогда не забуду этот день, спасибо за концерт и за эмоции которые я испытала!💋💋💋 #пелагея#сростки#шукшин#пелагеявсростках#пелагеясростки#счастлива#мечта
Публикация от KSENIA NECHUNAEVA (@_kseni_18_)
Мечтать...И думать о прекрасном. Во сне встречать, программы все смотреть её. И верить в то, что это не напрасно. Надеяться на Чудо...Верить в сказку, верить что в жизни встретишь ты её. 28.07.2018 войдёт в историю моего сердца, нерв, эмоций.Читать посты других людей с Полины концертов и радоваться как будто ты там побывал, а здесь даже слово счастье недостаточно, чтобы описать счастье. ПОЛЯ! Я подобных тебе не встречала.Хранить в себе столько положительных качеств, сосчитать, которые невозможно. Но некоторые нельзя обойти стороной это невероятная искренность, патриотизм, доброта.Голос это не описаемо, его можно только почувствовать всю мощь и энергетику.Встретить Пелагею было мечтой Та, которой ты жил и дышал много лет… и спасибо Альвинка, Сонька, Полинка, что помогли осуществить. Спасибо Сростки и Василий Макарович Шукшин #пелагея #поля #пелагеюшка #сростки #шукшинскиечтения #концерт #любимая #любимая певица #спасибо #счастье #счастлив #неописатьэмоции #радость #спасибо
Публикация от 🧚♂️ EMIKA VLADIMIROVNA🧚♀️ (@dreamer_with_black_eyes)
Валенки да валенки...#пелагеятелегина#сростки
Публикация от Екатерина Шебалина (@ekaterina.shebalina)
Публикация от Екатерина Шебалина (@ekaterina.shebalina)
Ну что фотография с Карлиным у меня была , теперь очередь фотографии с #ВикторТоменко врио губернатора Алтайского края
Публикация от Darya (@daryavitukhina76)
Пелагея, спасибо! 🌹🌹🌹🌹🌹🌹#пелагея #pelageya #сростки #шукшинскийкинофестиваль
Публикация от 🎭🎭🎭 (@alenkaelyasova)
Одна из мечт детства сегодня была исполнена👌🏻😻 За последнюю неделю я пересекалась с @fedor_dobronravov раз 5, но я хотя бы могла предположить, что встречу его там) А сегодня неожиданно рано утром встретила его в Белокурихе, при чем шла на расстоянии 10 м от него час или больше, и почему то боялась подойти😱 Но когда подошла с @aleksa2303ra к нему, попросили фотку, сказали, как любим его, какой он замечательный, поняли, что зря боялись, ибо он в жизни очень приветливый, добрый и простой в общении человек, пообщаться с которым было приятно♥️ #горныйалтай #белокуриха #шукшин #шукшинскиечтения #шукшинскиеднинаалтае
Публикация от Алина Кочанова (@alyavera)
"Творить нужно только в России, продавать в Америке, а отдыхать в Европе" (c) Немирович-Данченко 🎬❤️🎥 . #шукшинскийкинофестиваль #кинофестиваль2018 #алтай #барнаул #шукшин #калинакрасная #региональноекино #марсмедиа #молодежныйцентрскрф #мцскрф #могуществороссииприрастатьбудетсибирью #redcarpet #filmfest #awards #russianfilm #directing #production #filmfestival #iamfromsiberia #bestmovie #actress #screenplay #newfilm
Публикация от Margarita Volkova (@margovogue)
Ну вот я и увидел ПЕЛАГЕЮ. Во всех отношениях шикарная женщина. Настоящее ЧУДО ЗЕМЛИ СИБИРСКОЙ. Раньше мне не нравилась мне ее манера разговора. Я увидел ее в живую и понял,что это просто искренность. Спасибо ей, что в нашем шоу-бизнесе есть хотя бы одна настоящая певица. Ребята УЛЬТРАПРОФЕССИОНАЛЫ уровень хорошей фирмЫ. Все было сделано ОТ и ДО. Всю душу мне истрепали,все слезы выплакал. #altay #шукшинскиечтения #пелагея #srostki
Публикация от Semyon Devaev (@shimondevaev)
#пелагея #Шукшинскийфестиваль #шукшинскиедни Это особенная история... Просто, без комментариев!!!
Публикация от Калетина Елена (@kaletina.elena)
#Пелагея #Поля #Полечка #Красотка #Лучшая #Красивая #Пося #ПелагеяСергеевна #полефаноднаждыполефаннавсегда
Публикация от fanat_Pelageya (@fanat_pelageya)
Комментарии
кто они все???