Фото: yugtimes.com
Молодой мужчина погиб в Горном Алтае в результате наезда двух транспортных средств — автобуса и легковушки.
Трагический инцидент произошел 29 июля около 03:50 в Майминском районе на 436-м километре Чуйского тракта. Согласно информации МВД по Республике Алтай, 54-летний житель Томска, управляя автобусом Kia Granbird, допустил наезд на пешехода – 26-летнего жителя Горно-Алтайска, находившегося в темное время суток на проезжей части дороги.
"От полученного удара пешехода отбросило на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где на него допустил наезд автомобиль "ВАЗ-2106" под управлением 47-летнего горожанина", — добавляют в полиции.
В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
По факту ДТП проводится доследственная проверка.
Комментарии
1, трезв?
2, в черной одежде?
в 4 ночи...
почти виновен. пусть моральное водителям родня платит