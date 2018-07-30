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Юный водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил в Горном Алтае 50-летнюю односельчанку и пытался скрыться с места ДТП.
Как сообщили в республиканском МВД, авария произошла 29 июля около 05:00 в селе Балыктуюль на улице Центральной.
"Управляя автомобилем ВАЗ-2106, молодой человек не справился с управлением и допустил наезд на пешехода – 50-летнюю односельчанку, которая шла по обочине. Совершив ДТП, водитель скрылся, но по горячим следам был задержан сотрудниками полиции", — уточняют в полиции.
Пострадавшая женщина была госпитализирована в районную больницу. По факту ДТП проводится административное расследование.
Комментарии
Люди-звери. ну сбил, будь Человеком....помоги и отвечай за поступок. Привыкли как последние тв.... убежать, скрыться, а там пусть лежит мучается, все равно скоро кирдык